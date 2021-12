Bellenberg

Nachruf: Bellenberg trauert um Pfarrer Bruno Nowotny

Plus Fast 30 Jahre lang war Nowotny Pfarrer in Bellenberg. In dieser Zeit hat er viel geschafft, womit er den Gläubigen in guter Erinnerung blieb.

Von Regina Langhans

Pfarrer Bruno Nowotny ist mit 90 Jahren am 26. November gestorben. Er war 28 Jahre Ortsgeistlicher in Bellenberg, bevor er 2001 in einer kirchlichen Wohnanlage in Memmingen seinen Ruhestand antrat. Doch er blieb den Bellenbergern durch regelmäßige Kontakte und Besuche freundschaftlich verbunden.

