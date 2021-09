Neuer Hochbehälter in Bellenberg könnte im Oktober in Betrieb gehen

Plus Nachtragskosten und Baurückschläge des 1,4-Millionen-Euro Vorhabens lösen Diskussionen in Bellenberg aus.

Wenn alles klappt, könnte der neue Hochbehälter in Bellenberg Ende Oktober schon die Wasserversorgung für die Kommune übernehmen. Die Arbeiten liegen trotz unerfreulicher Rückschläge im Plan, war in der ersten Gemeinderatssitzung nach der Sommerpause zu erfahren, die der Dritte Bürgermeister Oliver Schönfeld leitete.