Neues Löschfahrzeug in Bellenberg feierlich eingeweiht

Im Rahmen einer kleinen Veranstaltung wurde das neue Löschfahrzeug der Gemeinde Bellenberg eingeweiht. Das Gefährt ist umfangreich ausgestattet.

Es sei eine Investition in die Sicherheit der Bürgerinnen und Bürger der Gemeinde Bellenberg und darüber hinaus. So bezeichnete Kreisbrandrat Bernhard Schmidt die Neuanschaffung des Löschfahrzeuges der Freiwilligen Feuerwehr Bellenberg im Vorfeld der feierlichen Einweihung. Zu dieser hatten Bürgermeister Oliver Schönfeld stellvertretend für die Gemeinde und Feuerwehrkommandant Werner Denzel vor einigen Tagen geladen.

Unter Einhaltung der geltenden Corona-Bestimmungen - und aus diesem Grund deutlich kleiner als geplant - fand die Fahrzeugweihe im Gerätehaus der Freiwilligen Feuerwehr Bellenberg statt. Neben den aktiven Feuerwehrleuten, der Jugendfeuerwehr und Ehrenmitgliedern des Feuerwehrvereins, waren auch Mitglieder des Gemeinderates und der Verwaltung unter den geladenen Gästen. Ebenfalls anwesend waren der katholische Dekan Martin Straub und der evangelische Pfarrer Jochen Teuffel, die im Rahmen einer kleinen Andacht das neue Fahrzeug segneten.

Das neue Bellenberger Feuerwehrauto ist umfangreich ausgestattet

In seiner Rede ließ Bürgermeister Schönfeld die Anschaffung noch einmal Revue passieren. Diese erstreckte sich schon über mehrere Jahre und über einige seiner Amtsvorgänger hinweg. Kommandant Denzel stellte im Anschluss das neue Fahrzeug vor und ging näher auf die technischen Details ein. Zu der umfangreichen Ausstattung gehört unter anderem ein 2000-Liter-Wassertank, eine Zumischanlage für Löschschaum und eine 5-Tonnen-Seilwinde. Mit diesem Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeug (HLF20) sei die Feuerwehr für nahezu jedes Szenario gerüstet, so der Kommandant.

Er dankte allen, die an der Planung, Durchführung und Finanzierung dieser nicht alltäglichen Anschaffung beteiligt waren. Ein besonderer Dank ging an Kämmerin Verena Miller, die das Projekt von Anfang an begleitete. Simone Vogt-Keller, die erste Vorsitzende der Freiwilligen Feuerwehr Bellenberg, lobte die gute Zusammenarbeit und wünschte den Einsatzkräften ein gutes Gelingen bei ihren Einsätzen und eine unfallfreie Fahrt mit dem neuen Feuerwehrauto. (AZ)

