Nun auch offiziell: Freie Wähler schicken Manuel Fink in den Wahlkampf

Plus Sie sind sich einig, dass Manuel Fink der Richtige für das Amt des Bürgermeisters in Bellenberg ist. Bei der Wahl 2020 unterlag er Susanne Schewetzky, doch diese hört nun auf.

Die Freien Wähler sind zuerst mit ihrem Vorschlag herausgerückt, wie es in Bellenberg nach dem angekündigten Rücktritt der amtierenden Bürgermeisterin Susanne Schewetzky ( CSU) zum 1. September weitergehen könnte. Wie berichtet, schicken sie erneut den parteilosen Illertisser Manuel Fink, 34 Jahre alt und Mitglied des FW-Ortsverbands Bellenberg, ins Rennen um den Sitz im Rathaus. Die CSU zog nach, indem sie kürzlich ihren Kandidaten Oliver Schönfeld bekanntgab. Freitagabend nun haben die Freien Wähler in ihrer Nominierungsversammlung Manuel Fink offiziell aufgestellt. Von den 17 anwesenden Stimmberechtigten votierten alle für ihn.