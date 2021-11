Radfahrer prallt in Bellenberg gegen Zaun und verletzt sich

Bei der Kollision mit einem Zaun zieht sich ein Radfahrer in Bellenberg leichte Verletzungen an der Hand zu. Er wird vom Rettungsdienst versorgt.

Leichte Verletzungen an der Hand hat sich ein Radfahrer am frühen Dienstagmorgen bei einem Unfall in Bellenberg zugezogen. Der 18-Jährige war nach Angaben der Polizei auf dem Fahrradweg entlang der Auer Straße in nördlicher Richtung unterwegs. Am Ende des Radweges übersah er die Rückführung auf die Fahrbahn und prallte deshalb im Anschluss frontal gegen einen Maschendrahtzaun. Der Rettungsdienst übernahm die Erstversorgung des jungen Mannes. Ob bei dem Unfall ein Sachschaden entstanden ist, bedarf laut Polizei noch der Abklärung. (AZ)

