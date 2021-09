Seniorin wird am Bellenberger Bahnhof bestohlen

Ein ältere Dame ließ ihren Rucksack am Bahnhof in Bellenberg für einige Zeit aus den Augen. Das nutzte eine noch unbekannte Person offenbar aus.

Eine noch unbekannte Person hat einer Frau am Bahnhof in Bellenberg einen schwarzen Lederrucksack gestohlen. Wie die Polizei mitteilt, ereignete sich der Vorfall im Verlauf des vergangenen Samstags. Die geschädigte Seniorin ließ ihre Tasche dort einige Zeit unbeaufsichtigt, was der unbekannter Täter oder die unbekannte Täterin offenbar ausnutzen konnte. Der Beuteschaden wird auf 500 Euro geschätzt. Die Polizei Illertissen bittet Zeugen, sich unter der Telefonnummer 07303/9651-0 zu melden. (AZ)

