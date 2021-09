Tötungsdelikt in Bellenberg: Tat geschah wohl ohne Tatwerkzeug

Plus Es gibt neue Erkenntnisse im Fall der getöteten 57-Jährigen. Das teilt die Staatsanwaltschaft nun zu einer möglichen Tatwaffe und der Beziehung zwischen Täter und Opfer mit.

Eine Woche ist das grausame Verbrechen in Bellenberg nun her, bei dem eine 57-jährige Bellenbergerin getötet wurde. Die Ermittlungen der Kripo laufen weiterhin auch Hochtouren. Die Staatsanwaltschaft gibt nun weitere Details zu dem Fall bekannt.