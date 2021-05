Unbekannte entsorgen Biomüll im Altenstadter Kanal

An einem Wehr in Bellenberg wird immer wieder diverser Müll angeschwemmt. Nun ermittelt die Polizei und sucht Zeugen.

Seit etwa zwei Monaten haben Unbekannte immer wieder diversen Unrat im Altenstädter Kanal in Bellenberg entsorgt. Das teilt die Polizei nun mit. Im Bereich eines Wehres an der Straße Zur Hammerschmiede seien immer wieder Gartenabfälle, Biomüll, Restmüll, Baumschnitte, Wurzeln und Ähnliches angeschwemmt worden. Bislang ist laut Polizei noch kein Schaden entstanden. Dennoch haben die Ermittler ein Strafverfahren eingeleitet. Aufgrund der örtlichen Gegebenheiten muss der Unrat zwischen einer Pharmafirma im Norden von Illertissen und dem genannten Wehr mutwillig in den Kanal geworfen worden sein. Zeugenhinweise nimmt die Polizei Illertissen unter 07303/9651-0 entgegen. (AZ)

Lesen Sie außerdem: