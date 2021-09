Wahlkrimi in Bellenberg: Am Ende entscheiden 21 Stimmen

Die Bürgermeisterwahl blieb spannend bis zum Schluss. Schon am Freitag soll der Wahlsieger im Bellenberger Rathaus einziehen.

Goldenes Konfetti bedeckt am Sonntagabend den Boden der Bellenberger Sportgaststätte. Hier wird gefeiert. Motto: "Wir sind Bürgermeister". Der Wirt lädt zur Party, denn sein Bruder Oliver Schönfeld hat sich in einem extrem engen Wahlduell durchgesetzt.

Einen Favoriten gab es bei dieser Wahl nicht

Die Bellenberger durften am vergangenen Wahlsonntag ein Kreuzchen mehr machen als die meisten. Der parteilose Oliver Schönfeld, der von der CSU aufgestellt und von der SPD unterstützt wurde, und Freie Wähler-Kandidat Manuel Fink konkurrierten um das Bürgermeisteramt. Dass es ein aufregender Wahlabend werden würde, war vorher bereits klar. Einen Favoriten zu benennen war kaum möglich, ein so knappes Ergebnis hatten aber auch die wenigsten erwartet.

Nur 21 Stimmen fehlten Fink, um mit Schönfeld gleich zu ziehen - und das bei 2773 abgegebenen gültigen Stimmen. 50,4 Prozent der Stimmen entfielen auf Schönfeld, 49,6 auf Fink und 1,1 Prozent (31 Stimmen) waren ungültig. Um die Statistik komplett zu machen: Die Wahlbeteiligung lag bei 77,6 Prozent.

Wahlausschuss tagt am Donnerstag

Noch ist das Ergebnis nur ein vorläufiges. Der Wahlausschuss tagt am Donnerstag. Er wird besonderes Augenmerk auf die als ungültig abgegebenen Stimmzettel werfen und dabei auf die, bei denen es Unklarheiten gab. Hinweise auf Unregelmäßigkeiten gibt es aber nicht. Wahlleiterin Carmen Lipp betont, dass das ein Routinevorgehen sei. Das offizielle Wahlergebnis soll am Donnerstagabend oder Freitagmorgen bekannt gegeben werden.

Bürger verfolgten Auszählung live im Wahllokal

Das Interesse an der Wahl war groß. Einige Bürger waren am Sonntag ins Wahllokal gekommen, um den Ausgang der Wahl live zu erleben. Im Foyer der Turn- und Festhalle, in der die Stimmen ausgezählt wurden, drängten sich die Menschen. Auf einer Beamer-Leinwand konnten die Besucher verfolgen, wer das Rennen im Bürgermeister-Duell macht. Oliver Schönfeld und Manuel Fink lagen durchgehend fast gleichauf, Schönfeld immer eine Nasenspitze vorne.

Rund 30 Minuten mussten sie auf das Ergebnis des letzten auszuzählenden Bellenberger Wahlbezirks warten. Gerade einmal ein Prozent lag da zwischen den Kandidaten. Oliver Schönfeld wanderte sichtlich angespannt zwischen den Wartenden umher und war dann umso erleichterter, als das Ergebnis endlich feststand. Bis die Anspannung nachließ, die sich den Tag über stetig weiter aufgebaut hatte, dauerte es dennoch etwas. Schönfeld spricht von einem Wimpernschlagfinale.

Enttäuschung hingegen bei Manuel Fink. "Ich bin zum zweiten Mal angetreten und wollte gewinnen", sagt er. Auf sein Ergebnis von 49,6 Prozent sei er trotz allem stolz. Vor der Wahl hatte er gesagt, die Chancen würden 50:50 stehen. Dass seine Prognose so genau zutrifft, überraschte ihn selbst.

Es ist nun also das zweite Jahr in Folge, dass ein neuer Bürgermeister ins Bellenberger Rathaus einzieht. Erst 2020 folgte Susanne Schewetzky (CSU) auf Simone Vogt-Keller (ebenfalls CSU). Schewetzky war nur einige Wochen im Amt als sie ernsthaft erkrankte. Wegen eines Gehirn-Aneurysmas fiel sie längere Zeit aus und entschied sich dann, aus gesundheitlichen Gründen kürzer zu treten. Den verantwortungsvollen Job als hauptamtliche Bürgermeisterin wollte sie abgeben.

Erster Arbeitstag als Erster Bürgermeister am Freitag

Schönfeld ermöglichte das eine schnelle Karriere in der Kommunalpolitik. Im März 2020 zog er erstmals in den Gemeinderat ein, im April dieses Jahres wurde er zum Dritten Bürgermeister gewählt, nun ist er als hauptamtlicher Bürgermeister Vollzeit-Politiker. In Vertretung für den erkrankten Zweiten Bürgermeister Abdo de Basso musste er sich früher als gedacht in den neuen Job einarbeiten. Offiziell übernimmt der frisch gewählte Bürgermeister das Amt dann gleich am kommenden Freitag, 1. Oktober. Das Thema "Kindergarten" ist eines der ersten, die Schönfeld nun angehen will. Das hatte er im Wahlkampf mehrmals angekündigt. Durch Susanne Schewetzkys Rücktritt verkürzt sich Schönfelds Periode. Die nächste Bürgermeisterwahl in Bellenberg findet - wenn alles nach Plan läuft - regulär mit den Kommunalwahlen 2026 statt.

Das nun frei werdende Amt des Dritten Bürgermeister muss neu besetzt werden. Über die Bürgermeistervertreter stimmen nicht die Bürger, sondern der Gemeinderat ab. Die Wahl wird auf der Tagesordnung einer der kommenden Sitzungen stehen.