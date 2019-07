vor 44 Min.

Bellenberg erhält mehr Steuern

Eine Zwischenbilanz des Bellenberger Haushalts zeigt: Die Rücklagen sind höher als erwartet. Woran das liegt.

Was die momentane Haushaltslage angeht, kann der Gemeinderat Bellenberg aufatmen: Kämmerin Verena Miller hat einen erfreulichen Finanzzwischenbericht vorgelegt. Dennoch ist verhaltener Optimismus angeraten, wie sich bei näherer Ansicht der Daten zeigte.

Über 700 000 an Mehreinnahmen erwartet

Beim Verwaltungshaushalt sind sind 8,9 Millionen Euro angesetzt, wobei die Kämmerin nach jetzigem Finanzstand 729.000 Euro an Mehreinnahmen erwartet. So könnten die auf 1,5 Millonen Euro veranschlagten Gewerbesteuern voraussichtlich um mehr als eine halbe Million Euro steigen. Die im Februar bekannt gegebenen Schlüsselzuweisungen fallen mit 467.384 Euro erfreulich aus. So liegen Steuereinnahmen und Zuweisungen über den Ansätzen. Auch der Verkauf der nicht mehr benötigten Asylunterkunft steigert die Mehreinnahmen. Sie erhöhen die Zuführung zum Vermögenshaushalt von 970.330 auf 1.612.555 Euro.

Die Kämmerin teilte mit, dass nach einer Anteilsfinanzierung der Regierung von Schwaben im Vorjahr für die Generalsanierung der Lindenschule heuer ein Betrag von 750.000 Euro eingegangen sei. Da im Vermögenshaushalt keine größeren Ausgaben geplant sind, beträgt die Rücklagenzuführung rein rechnerisch 4,14 Millionen Euro. Wolfgang Schrapp (FWG) warnte, die Wirtschaftslage nicht zu rosig einzuschätzen: „Die Prognosen zeigen eine andere Entwicklung an.“

