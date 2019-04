10:00 Uhr

Bellenberger Partyshot: Neuauflage jetzt ist abgesegnet

Gemeinderat gibt nach und genehmigt Musik bis 1 Uhr früh. Probleme gibt es aber dennoch.

Von Regina Langhans

Der Partyshot ist fürs Erste gerettet, der DJ darf bis 1 Uhr morgens auflegen. Beim zweiten Anlauf auf der Tagesordnung des Gemeinderats Bellenberg haben die Räte dem Antrag der Veranstalter einstimmig entsprochen, nachdem sie ihren ersten Beschluss aufgehoben hatten. Damit ist die wichtigste Voraussetzung geschaffen, dass die von der Musikgesellschaft Bellenberg über Jahre hin organisierte und beliebte Jugendparty nicht stirbt. Lesen Sie dazu auch: Ortswechsel für den Partyshot

Wie berichtet, hatten die Räte bei der ersten Antragstellung das Ende der Musik auf 24 Uhr festgelegt, um den mitten im Ort erforderlichen Lärmschutzauflagen gerecht zu werden. Mit weiteren vorsorglichen Maßnahmen wollten sie gewährleisten, dass es bei geschätzt 1000 Partyfreunden und zugehörigem Verkehr zu keinen unliebsamen Zusammenstößen kommt. So forderten sie 15 Security-Mitarbeiter und ein Sperren der Parkplätze am Festplatz wegen der engen Zufahrten. Für die Partyshot-Veranstalter war das aber zu aufwendig und teuer. Statt die für das Vereinsleben nötigen Einnahmen zu erreichen, fürchteten sie durch die erschwerten Bedingungen Verluste und wollten die auch außerhalb beliebte Party absagen.

Der Partyshot muss um 1 Uhr morgens musikalisch beendet sein

Mit dem neuen Standort auf der Festweise mitten im Ort würden aber beide Seiten, Räte und Musiker, Neuland betreten – das wurde den Beteiligten im Laufe der Sitzung klar. Eine Rückkehr an den alten Platz am Waldrand kommt allerdings dennoch nicht in Betracht: wegen des Eichenprozessionsspinner. Somit wurde das beantragte Musikende um 1 Uhr als das größte Anliegen der Musiker einstimmig bewilligt. Mehr zum Partyshot: Aus für den „Party-Shot“

Raimund Pregel, Erster Vorsitzender der Musikgesellschaft, hatte in einem Brief an die Verwaltung die Beweggründe der Musiker nochmals dargelegt. Zweiter Bürgermeiser Kurt Bucher (Freie Wählergemeinschaft), der die Sitzung leitete, hatte erst kurz vor Beginn die Auskünfte von Ordnungsamt, Jugendschutz und Polizei erhalten, die er detailliert vortrug – ohne sie jedoch vorher an die Räte verteilt zu haben. Dies bemängelte Gemeinderat Dietmar Jäckle (CSU). Letztlich stimmte er aber der im Rat gewonnenen Einsicht zu: Es ist Sache des Veranstalters, ein Sicherheitskonzept mit der Gemeindeverwaltung, Polizei und dem Jugendschutz zu erstellen, hieß es dann.

