Bellenberger müssen mehr Geld für Wasser zahlen

Warum die Gebühren jetzt gestiegen sind.

Von Regina Langhans

Auf die Bürger in Bellenberg kommen ab nächstem Jahr deutlich höhere Wassergebühren zu. Statt bisher 0,93 Euro sind künftig 1,66 Euro pro Kubikmeter zu bezahlen. Der in den Vorjahren entstandene Fehlbetrag, den es dadurch auszugleichen gilt, beläuft sich auf rund 156000 Euro.

Die Zahlen sind auf einen Zeitraum von vier Jahren angelegt und resultieren – wie Kämmerin Verena Miller im Gemeinderat darlegte – größerenteils aus internen Verrechnungen. Diese hängen mit dem in der Verwaltung geleisteten Zeitaufwand fürs Berechnen der Wassergebühren zusammen. Bislang hatte die Kämmerin mit geschätzten Beträgen gearbeitet, seien es Tariferhöhungen bei den Personalkosten oder eben Verwaltungskosten. Dies wurde von der Rechnungsprüfungsstelle des Landratsamtes bemängelt.

Nun stellen die Mitarbeiter des Rathauses am Jahresende den ihrer Schätzung nach geleisteten Stundenaufwand für die Wasserversorgung intern in Rechnung. Auf diese Weise stiegen die angesetzten Ausgaben von 15000 Euro auf rund 33240 Euro. So machten die inneren Verrechnungen am Gesamtfehlbetrag von 156000 Euro etwa 58000 Euro aus, wobei die Summe für 2018 noch ausstehe, so die Kämmerin. Der Neukalkulation der Gebühren bis 2023 stimmten die Räte zu.

