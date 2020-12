vor 29 Min.

Bellenberger tritt beim "Auswärtsspiel" des Fernsehfaschings auf

Plus Die Sendung "Schwaben weissblau" des Bayerischen Rundfunks wird anders als sonst aufgezeichnet. Was auf Otmar Walcher und die anderen Künstler zukommt.

Von Rebekka Jakob

Für die meisten Faschingsfreunde wird es eine Saison ohne Auftritte und Feiern geben. Zumindest ein bisschen Fasching wird der Bellenberger Otmar Walcher aber erleben: Denn er ist bei der traditionellen Fernseh-Faschingsseindung „ Schwaben weissblau, hurra und helau“ dabei, die am 29. Januar um 20.15 Uhr im Bayerischen Fernsehen ausgestrahlt wird. Allerdings findet auch die Sendung unter anderen Voraussetzungen als bisher statt.

Der Bayerische Rundfunk lädt die Narren aus Bayerisch-Schwaben nämlich zum Auswärtsspiel: „Schwaben weissblau, hurra und helau“ wird zum ersten Mal in der Sendungsgeschichte nach München verlegt. Die Kultveranstaltung soll auch 2021 die Traditionen des närrischen Treibens in Bayerisch-Schwaben mit viel Humor, Lebensfreude und Spaß hochleben lassen, verspricht der Sender. Zwar nicht wie gewohnt in der Stadthalle Memmingen, sondern in den BR Studios in Unterföhring und ohne Publikum, aber nicht minder fröhlich.

Fernsehfasching: Auch Auftritte in der Region werden aufgezeichnet

Die Redaktion von „Schwaben weissblau, hurra und helau“ hat ein Sendungskonzept erarbeitet, das unter Berücksichtigung sämtlicher Pandemieauflagen umgesetzt werden kann. Geplant seien außerdem Auftritte in der Region, die vorab aufgezeichnet werden sollen. Die Sendung in Zusammenarbeit mit dem Bayerisch-Schwäbischen Fastnachtsverband (BSF) ist eines der Herzstücke des Faschingsprogramms im BR Fernsehen, heißt es in einer Pressemitteilung.

Neben dem Bellenberger Otmar Walcher werden viele Publikumslieblinge der Sendung auftreten: die Kabarettisten Heinrich del Core und Wolfgang Krebs, der Comedian Hansy Vogt als „Frau Wäber“, der grantelnde Hausmeister der Stadthalle Memmingen Jürgen Richter aus Kaufbeuren und Waltraud Mair als „Meichlböcks Zenta“. Von der Schwäbischen Alb kommt das Comedy Duo Hillu’s Herzdropfa, und Ramona Mößmer reist aus Kaltental an, um vom harten Single-Dasein in Corona-Zeiten zu berichten.

Ballonkünstler Tobi van Deisner tritt ebenfalls auf

Das Comedy Duo Herr und Frau Braun wird diesmal begleitet vom „Geisterfahrer“, dem Augsburger Kabarettisten Silvano Tuiach. Aus dem Landkreis Günzburg kommt Ballonkünstler Tobi van Deisner sowie erstmalig die Prinzengarde Schlossfinken der Faschingsgesellschaft Höchstädt. Das bunte Programm wird wie immer musikalisch begleitet von den AllGeiern. Sitzungspräsident Georg Ried führt seine Mannschaft durch den närrischen Abend.

