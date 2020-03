vor 17 Min.

Bepflanzung: Stadträte finden die neuen Tröge gar nicht dröge

Der Illertisser Bauhof hat neue Pflanzgefäße entwickelt, die in der Innenstadt aufgestellt werden sollen. Zuvor hatte es Diskussionen um Bauart und Kosten gegeben.

Von Rebekka Jakob

Der Ortstermin in der Schranne tat den Mitgliedern des Bau- und Umweltausschusses gut: Nach langwierigen Gesprächen am Ratstisch über zwei wichtige Baugebiete in den Illertisser Stadtteilen durften sich die Stadträte ein paar Minuten die Beine vertreten, um ein Modell in Augenschein zu nehmen, das Bauhofleiter Michael Kienast präsentierte. Er bekam Beifall für das, was er zusammen mit Kollegen und einer örtlichen Firma entwickelt hatte.

Ausrangierte Gefäße sollen ersetzt werden - aber wie?

Das Thema war Ende des vergangenen Jahres im Ausschuss rege diskutiert worden – denn die seit 2015 in der Stadt aufgestellten Pflanztröge, die das Stadtbild aufwerten und an der ein oder anderen Stelle auch den Verkehr lenken sollen, sind in die Jahre gekommen. Deswegen beschloss das Gremium im Dezember, die ausrangierten Gefäße zu ersetzen. Doch wie diese aussehen sollen, darüber herrschte zum Jahreswechsel noch Uneinigkeit. Bauhofleiter Michael Kienast hatte damals eine Holz-Stahl-Konstruktion eines Anbieters favorisiert, die zwar gefiel, allerdings nicht ganz billig gewesen wäre. Die ursprünglichen, rot lackierten Pflanztröge waren vom Bauhof selbst hergestellt worden. (Mehr dazu lesen Sie hier:Diskussion um Pflanzkisten: Wie viel Blumenschmuck braucht Illertissen?)

Blumentröge: Bauhof hat einen Prototyp entwickelt

Nun stellte Kienast also den Mitgliedern des Ausschusses einen Prototyp vor, den der Illertisser Bauhof gemeinsam mit einem örtlichen Unternehmen entwickelt und gebaut hatte: eine Stahlkonstruktion, die eine Metallwanne aufnimmt und die außen mit Holz oder Metall verkleidet werden kann. Auch eine Mischung an den vier Seiten der Tröge wäre möglich, zeigte Kienast auf. Das Logo der Stadt hatte er probeweise auf die Beplankung einlasern lassen. „Wir haben zum Test Fichte verwendet, könnten aber auch Lärche verwenden, sogar aus unseren eigenen Beständen.“ Das Einlasern des Logos sei mit 15 Euro recht preiswert, so Kienast – er könnte sich vorstellen, dass damit auch Firmen Patenschaften für einzelne der Gefäße übernehmen könnten.

In ein paar Jahren können Seitenteile einfach ersetzt werden

Bei etwa 650 Euro lägen die Kosten für die Behälter, die eine Größe von einem auf einen Meter haben sollen. Das Demonstrationsobjekt, das der Bauausschuss in Augenschein nahm, war etwas kleiner gehalten. Im Gremium herrschte einhellige Begeisterung: „Die Konstruktion mit der Beplankung aus Holz passt zu uns“, so Bürgermeister Jürgen Eisen. Sollte das Holz mit den Jahren unansehnlich werden, könnte die Beplankung mit neuen Holzbrettern ersetzt werden – oder eben doch noch Seitenteile aus Metall angebracht werden. Kienast hatte auch dafür ein Beispiel mit dem eingestanzten Wappen der Stadt gezeigt.

Was kommt in die Pflanzenbehälter?

Begeisterung auch bei Stadtrat Ansgar Batzner, der befand: „Das ist ganz, ganz großes Kino.“ Vor allem, dass heimisches Holz und ein heimischer Betrieb zum Zuge kommen, gefiel dem Fraktionschef der Freien Wähler.

Was genau in die Behälter gepflanzt wird, soll am Ende wie bisher dem Stadtgärtner überlassen werden, war man sich im Gremium einig. Die Zustimmung fiel ebenfalls einhellig aus.

