Berauschter Autofahrer kracht bei Buch in einen Baum

Ein 24-Jähriger ist bei Ritzisried in einen Baum gekracht. Angeblich, weil er einem Tier ausweichen musste - doch die Spurenlage deutete auf einen anderen Grund hin.

Als er den Unfall beschreiben sollte, verstrickte er sich in Erklärungsversuchen: Ein 24-Jähriger ist beim Bucher Ortsteil Ritzisried mit seinem Auto in einen Baum gekracht. Er fuhr am Montag, kurz nach Mitternacht, auf der Kettershauser Straße in südlicher Richtung. An der Einmündung zur Kreisstraße NU5 wollte er nach rechts in Richtung Matzenhofen/ Unterroth einbiegen.

Wie die Polizei mitteilte, war der 24-Jährige zu schnell und verlor die Kontrolle über sein Fahrzeug. Er kam nach links von der Straße ab und krachte gegen einen Baum. Der 24-Jährige wurde dabei leicht verletzt. Als die Polizei den Unfall aufnahm, sagte der Mann, er habe einem Tier auf der Fahrbahn ausweichen müssen.

Die Spurenlage deutete dem Polizeibericht zufolge jedoch auf überhöhte Geschwindigkeit hin. Zudem ergaben sich bei dem jungen Mann Hinweise auf den Konsum von Drogen. Ein Schnelltest reagierte positiv auf Amphetamin. Darüber hinaus fanden die Polizeibeamten ein verschreibungspflichtiges Medikament bei dem 24-Jährigen, zu dem er sich nicht äußern wollte. Die Tablette wurde sicher gestellt. Bei dem Unfall entstand ein Sachschaden von etwa 10 000 Euro, das Auto musste abgeschleppt werden. Den Mann erwartet nun ein Strafverfahren. (az)

