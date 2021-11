Am Steuer eingeschlafen: Acht Verletzte bei Verkehrsunfall bei Berkheim

Ein Autofahrer gerät bei Berkheim auf die Gegenfahrbahn. Drei Fahrzeuge stoßen zusammen, es entsteht hoher Sachschaden.

Bei einem Verkehrsunfall bei Berkheim (Landkreis Biberach) sind am Sonntagabend acht Menschen verletzt worden.

Gegen 18.30 Uhr war ein 19-Jähriger mit seinem Audi von Berkheim in Richtung Ochsenhausen unterwegs. Bei Eichenberg sei das Fahrzeug auf die Gegenfahrbahn geraten und gegen einen Skoda geprallt, berichtet die Polizei. Hinter dem Fahrzeug, an dessen Steuer ein 72-Jähriger saß, war ein BMW unterwegs. Die 27-jährige Fahrerin konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen und prallte gegen den Skoda. Die Autofahrer und die Autofahrerin sowie alle fünf Insassen in den Fahrzeugen im Alter zwischen 18 und 68 Jahren trugen bei dem Unfall leichte Verletzungen davon. Rettungskräfte brachten sie in Krankenhäuser.

Die Autos waren nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit. Abschlepper bargen sie. Den Gesamtsachschaden schätzt die Polizei auf ungefähr 75.000 Euro. Auch die Feuerwehren Ochsenhausen, Berkheim und Erlenmoos waren an der Unfallstelle. Ersten Ermittlungen der Verkehrspolizei Laupheim zufolge soll der 19-jährige Unfallverursacher am Steuer eingeschlafen sein. (AZ)