Garten-Influencer: Mit seinen Tipps grünt und blüht es im heimischen Garten

Plus Bernhard Heid ist Chef eines Betriebs für Garten- und Landschaftsbau in Dietershofen. Warum der 62-Jährige im Internet eine wachsende Fangemeinde hat.

Einfach muss es sein. Kurz und knackig und vor allem authentisch. Die wichtigsten Regeln für seinen Auftritt bei Instagram und Facebook hat Bernhard Heid schon verinnerlicht. Dabei waren ihm soziale Netzwerke vor einem Jahr noch recht fremd. Inzwischen ist der 62-Jährige dort regelmäßig präsent. Plötzlich hat er die Zahl der Nutzer, die seine Beiträge ansehen und gut finden, ständig im Blick. Über jeden Daumen nach oben freut er sich. Vor allem seine Videos, in denen er Garten-Tipps gibt, kommen bei der Fangemeinde im Internet bestens an. Wie kam es dazu?