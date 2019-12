18:10 Uhr

Berühmter Florist aus Vöhringen ist gestorben

Die Stadt Vöhringen trauert um Horst Kiefer. Er gestaltete nationale und internationale Gartenschauen.

Er lachte gerne, hatte immer einen treffenden Spruch auf den Lippen und war einfach ein fröhlicher Mensch: So wird Horst Kiefer vielen Vöhringern in Erinnerung bleiben. Jetzt ist er nach längerer Krankheit im Alter von 82 Jahren gestorben.

Kiefer war ein Vöhringer durch und durch, liebte seine Heimatstadt und ihre Umgebung. Kiefer war Floristmeister aus Leidenschaft, sein Können allseits anerkannt. Rund 50 Jahre hatte er sein Geschäft in der Ulmer Straße. Da der Platz beengt war, flocht er Kränze und andere Gebinde im Hof des Bräuhauses Lepple.

Horst Kiefer war im Blühenden Barock engagiert

Sein Ruf als Gestalter großer Flächen drang über die Grenzen der Stadt hinaus. Der Fachverband Deutscher Floristen berief Kiefer viele Jahre, um nationale und internationale Gartenschauen großflächig zu gestalten. Fest engagiert war Kiefer beim „Blühenden Barock“ in Ludwigsburg, den Gärten, die das Residenzschloss umgeben.

Trotz seiner Erfolge blieb Kiefer seiner Heimat Vöhringen stets fest verbunden, engagierte sich im Stadtrat und in Vereinen wie in der Kolpingsfamilie und im SCV. Horst Kiefer war das, was man ein Vöhringer Urgestein nennt. (ub)

Der Trauergottesdienst für Horst Kieder findet am Mittwoch, 4. Dezember, 14 Uhr, in der Pfarrkirche St. Michael statt. Die Beerdigung ist auf dem Alten Friedhof.

