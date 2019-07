vor 53 Min.

Beschädigte Wahlplakate in Babenhausen: Täter ermittelt

Dass Wahlplakate verunstaltet werden, kommt nicht selten vor. Die Babenhauser AfD-Ortsgruppe hatte eine Belohnung für Hinweise ausgesetzt. Nun hat die Polizei zwei Täter ermittelt.

Es geht um drei zerstörte Wahlplakate – doch noch immer scheint die Sachbeschädigung im Vorfeld der Europawahl im Mai die Babenhauser AfD-Ortsgruppe umzutreiben. Sie veröffentlichte nun eine Pressemitteilung dazu: Die Täter seien ermittelt. Dies bestätigt ein Pressesprecher des Polizeipräsidiums Schwaben Süd/West auf Anfrage unserer Redaktion.

Ein Passant gab der Polizei demnach zeitnah Hinweise zu den zunächst unbekannten Tätern, die in Babenhausen am Werk gewesen waren. Die Hinweise wurden von der Kriminalpolizei in Kempten weiterverfolgt. Dass nicht die Memminger Kripo ermittelte, habe polizeiinterne organisatorische Gründe, so der Pressesprecher auf Nachfrage. Die Beamten ermittelten eine 45-jährige Frau und einen 58-jährigen Mann als Verursacher. Beide räumten die Sachbeschädigung ein. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet. Die AfD bezifferte den entstandenen Sachschaden mit 300 Euro.

Der Vorsitzende der AfD-Ortsgruppe Babenhausen, Roman Zebe, ließ indes wissen, dass die nach der Tat ausgesetzte Belohnung für Hinweise aus der Bevölkerung in Höhe von 500 Euro ausbezahlt worden sei. Es habe sich um einen – so seine Worte – „Angriff auf die Meinungsfreiheit und unsere Demokratie“ gehandelt. Zebe teilte zudem mit, dass die Täter aus dem örtlichen Asylhelferkreis stammten. Dessen Vorsitzendem, Adi Hoesle, ist nichts Derartiges bekannt. Eine solche Aktion sei nie im Kreis der zehn bis 15 aktiven Mitglieder diskutiert worden, betont er. Die Polizei macht auf Nachfrage keine weiteren Angaben zu den Tätern und verweist auf den Persönlichkeitsschutz. (stz)

