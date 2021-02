vor 16 Min.

Beschädigung in Au: Unbekannte Person fährt Metallzaun an

Schäden an einem Metallzaun in Au beschäftigen die Illertisser Polizei.

Mit einem Auto oder einem Anhänger soll eine bislang unbekannte Person einen Metallzaun in Au beschädigt haben. Die Polizei in Illertissen sucht nach Hinweisen.

Am Donnerstag wurde im Zeitraum zwischen 8 und 17 Uhr entlang der Bürststraße in Au ein Metallzaun angefahren. Laut Polizei deuten die Unfallspuren darauf hin, dass der bislang unbekannte Verursacher den Zaun mit einem Auto oder einem Anhänger touchiert hat. Weitere Angaben zum Unfallhergang können die Beamten derzeit nicht machen. Die Polizei schätzt den Sachschaden auf 600 Euro. Zeugen sollen sich bei der Polizei in Illertissen unter der Telefonnummer 07303/9651-0 melden. (AZ)

