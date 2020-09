vor 10 Min.

Besuch aus Kenia: Pfarrer Francis musiziert in Oberroth

Plus Ein Geistlicher aus Kenia macht gerade Urlaub in Schalkshofen bei Oberroth. Er spielt Klavier und komponiert – und das, ohne Noten lesen zu können.

Von Claudia Bader

Wenn Pfarrer Francis Mirgichan am Klavier sitzt, vergisst er die Welt um sich herum. Mal gefühlvoll und langsam, dann wieder in rasantem Tempo gleiten die Finger über die Tasten. Seine Augen leuchten und der Körper vibriert im Rhythmus der Musik. Man meint, einen routinierten Pianisten vor sich zu haben. Dass der 35-Jährige keine Noten lesen kann, mag man kaum glauben.

Pfarrer Francis verbringt ein paar Tage in Oberroth

Er spiele allein nach Gehör und Gefühl, verrät der aus Kenia stammende katholische Priester. Momentan absolviert Pfarrer Francis ein dreijähriges Aufbaustudium in Rom. Auf Einladung von Missionspfarrer Hubert Mößmer, derzeit auf Heimaturlaub, verbringt er einige Tage im kleinen Oberrother Ortsteil Schalkshofen. Bei der Familie Mößmer fühle er sich sehr wohl, sagt er. Kennengelernt haben sich die beiden befreundeten Geistlichen vor einigen Jahren in Marsabit im Norden Kenias. Francis Mirgichan ist dort aufgewachsen und 2015 zum Priester geweiht worden. Zuvor hat er zur Vorbereitung auf seine Diakonweihe auf der Missionsstation in North Horr bei Hubert Mößmer ein Praktikum gemacht.

Bereits als Kind und vor allem während seiner Zeit im Priesterseminar in Nairobi habe er seine Liebe zur Musik entdeckt, berichtet Pfarrer Francis. Jede freie Minute setzte er sich ans Klavier, um Kirchenlieder zu spielen und zu komponieren. An verschiedenen seiner Wirkungsstätten habe er gemischte Chöre gegründet und mit ihnen seine selbst komponierten Melodien eingeübt. Er habe sie vorgesungen und seine Sänger haben in das Gehörte eingestimmt. Die Begleitung der in Suaheli, der am weitesten verbreiteten Verkehrssprache Ostafrikas, gesungenen Lieder übernimmt der junge Geistliche eigenhändig am Klavier oder auch an der Trommel und anderen Rhythmusinstrumenten.

Die Lieder von Pfarrer Francis sollen Frieden verbreiten

Die Gesänge von Pfarrer Francis haben eine Botschaft: Weil zwischen den einzelnen Stämmen seiner Heimat vor allem im Kampf um Wasser oftmals Krieg herrsche, sollen die Lieder Frieden verkünden und verbreiten. Die in farbenprächtigen Landestrachten gekleideten Chorsänger aller Altersstufen machen die temperamentvollen Lieder mit liturgischen Tänzen auch optisch zum Erlebnis. Einige Kompositionen von Pfarrer Francis sind im Videoportal Youtube unter dem Stichwort „saadho karare“ veröffentlicht.

Ein kenianischer Pfarrer ist zu Besuch in Oberroth. In seiner Heimat ist er für seine eigenen Kompositionen bekannt.

Begeistert ist der afrikanische Pfarrer auch von vielen deutschen Kirchengesängen. Am besten gefällt ihm das Lied „Nun danket all und bringet Ehr’“. Obwohl er keine Noten vor sich liegen hat, spielt er die Melodie am E-Piano mehrstimmig und voller Leidenschaft. Sein größter Wunsch sei es, Noten zu lernen, Musikunterricht zu nehmen und vielleicht später einmal Kirchenmusik zu studieren, verrät er. Anschließend möchte er noch viele weitere liturgische Melodien komponieren und gemeinsam mit Chören zur Aufführung bringen.

