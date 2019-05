vor 43 Min.

Besuch in der Jubi

Neue Bezirksräte machen während Informationstour halt in Babenhausen

Wenn einer eine Reise tut, dann bekommt er was erzählt: Unter diesem Motto stand eine Informationsfahrt des schwäbischen Bezirkstags durch die Region. Auch Babenhausen war eine Station der Tour.

„Wir haben seit den Wahlen im Oktober 2018 so viele neue Mitglieder im Bezirkstag wie selten zuvor“, so Bezirkstagspräsident Martin Sailer. Für die Politiker, die aus ganz Schwaben kommen, sei es wichtig, die Einrichtungen und Angebote, über deren Entwicklung sie in den jeweiligen Ausschüssen mitentscheiden, am Beginn der fünfjährigen Amtsperiode zu besichtigen und die leitenden Mitarbeiter kennenzulernen.

Bei der ersten „Bezirksrunde“ standen geografisch Mittelschwaben und das Unterallgäu im Mittelpunkt, zugleich wurden aber auch Aufgabenbereiche des Bezirks in Sachen Soziales und Gesundheit, Jugendarbeit, Umwelt und Kultur abgedeckt.

Erst vor Kurzem eingeweiht wurde die neue Mehrzweckhalle in der Schwäbischen Jugendbildungs- und Begegnungsstätte Babenhausen. Einrichtungsleiter Michael Sell erläuterte den Räten, welche Vorteile bei der Gästebelegung, vor allem auch für den Ausbau internationaler Beziehungen, der lang ersehnte Anbau mit sich bringt. Ein pädagogischer Schwerpunkt der „Jubi“ liegt in der Umweltbildung. Wie man jungen Menschen dort Wissen spielerisch vermitteln kann, führte der Bildungsreferent Sebastian Morbach aus. (az)

