vor 15 Min.

Besucher-Ansturm auf den Herbstmarkt in Illertissen

Dank spätsommerlichen Wetters freuen sich Händler, Schausteller und Stadtverwaltung über volle Straßen. Auch bei Gösslers Flohmarkt herrscht Hochbetrieb.

Von Jens Carsten und Wilhelm Schmid

Schöneres Wetter hätten sich Händler, Schausteller und Marktmeisterin Daniela Straßburg wohl gar nicht wünschen können: Und so strömten am sonnigen Sonntag Tausende Menschen aus der Region zum Herbstmarkt nach Illertissen. Schon morgens flanierten Grüppchen entlang der Buden in der Hauptstraße und auf dem Marktplatz, am späten Vormittag nahm der Andrang merklich zu und am frühen Nachmittag herrschte ein Gedränge zwischen den Verkaufsständen. Auch abseits von Karussells und Autoscooter gab es viel zu erleben: Die Feuerwehr zeigte ihren stattlichen Fuhrpark bei einem Tag der offenen Tür. Und der Illertisser Einzelhändler Dieter Gössler lud zum Garagenflohmarkt: Wegen der angekündigten Geschäftsaufgabe zum Jahreswechsel konnten Interessierte dort so manches Schnäppchen ergattern. Hier ein Streifzug.

Herbstmarkt 2019 in Illertissen: Kinder jauchzen im Karussell

Wenn sich in Illertissen Hupgeräusche und Kinderjauchzen mit den fröhlichen Melodien von Biene Maja und dem Dschungelbuch mischen, dann ist Jahrmarkt: Von dieser Atmosphäre ließen sich am Sonntag zahlreiche Besucher anstecken – die Fahrgeschäfte auf dem Marktplatz waren gut ausgelastet. Mitten in dem Trubel waren auch Stefanie Maier und Sven Georg aus Jedesheim. Sie freuten sich über eine Auszeit auf einer der Sitzbänke auf dem Marktplatz. Sie leben erst seit kurzer Zeit in dem Illertisser Ortsteil und besuchten den Herbstmarkt daher zum ersten Mal. Ihr Fazit fiel positiv aus: „Super“ sei die Atmosphäre, sagte Sven Georg. Auch wegen der Händler mit ihren traditionellen Marktsortimenten wie Gewürze und Scheren. „Ich finde es klasse, dass hier richtig was los ist“, sagte Stefanie Maier.

19 Bilder Tolle Stimmung beim Herbstmarkt in Illertissen Bild: Wilhelm Schmid

Richtig ins Schwitzen kamen am Sonntag Dieter Gössler und seine Mitarbeiter: Der Flohmarkt zur Geschäftsaufgabe stieß auf großen Anklang. Viele Menschen wollten offenbar den einen oder anderen Artikel aus den Lagerbeständen des traditionsreichen Eisenwaren- und Spielzeuggeschäfts erhaschen, das demnächst schließt. Schon als er um 12 Uhr aufgeschlossen habe, hätten gut 50 Leute vor dem Laden gewartet, sagte Gössler. „Das war gigantisch.“ Der Ansturm ließ den Tag über nicht nach: In den schmalen Gängen des Ladens war zeitweise kaum ein Durchkommen und draußen leerten sich die Tische mit Waren zusehends. Ob Einmachtöpfe, Sattlerwerkzeug oder Weihnachts-Dekoration – am Sonntag fand sich für vieles aus dem Gössler-Fundus ein neuer Besitzer. „Die Leute kaufen es uns quasi gleich aus der Hand“, sagte Martin Dambacher, der zur Familie gehört und am Sonntag tatkräftig mit anpackte. Mit dem Flohmarkt sei man „mehr als glücklich“. Bis Ende des Jahres will Gössler seinen Laden noch geöffnet halten – ob die Warenbestände allerdings noch so lange reichen, ließ er offen. „Wenn es so weitergeht wie am Sonntag, dann müssen wir mal schauen, was später noch da ist.“

Feierwehr Illertissen: "Floriansbraten" ist gefragt

Genauso viel Publikumsandrang wie auf dem ganzen Jahrmarkt herrschte beim Tag der offenen Tür der Feuerwehr. Die begehrtesten Tische waren dank des wunderschönen Herbstwetters schon vor der Mittagszeit besetzt, als die „kleine Besetzung“ der Stadtkapelle aufspielte. Floriansbraten und weitere Speisen waren dabei gefragt – und so war die Feuerwehr für viele eine willkommene Anlaufstelle zum Ausruhen vom Marktbummel. Auch die Rettungs-Vorführungen auf dem Schrannenplatz und die ausgestellten Fahrzeuge stießen auf großes Interesse.

