00:32 Uhr

Beten in Corona-Zeiten

Für die evangelischen Christen gibt es in Vöhringen ein Online-Angebot

Es war ein besonderer Gottesdienst nach den Lockerungen, den Pfarrer Jochen Teuffel am Sonntag in Vöhringen geleitet hat. Nur wenige Besucher durften auf den Bänken Platz nehmen. Auch das regelmäßige gemeinsame Abendgebet in der evangelischen Kirche Vöhringen kann aus Gründen der Corona-Krise nicht stattfinden. „Aber es soll nicht ausfallen“, sagt Thomas Kratschmann, der 2008 diese Initiative des gemeinsamen Gebetes in der Martin-Luther-Kirche ins Leben gerufen hat.

Es wird am Mittwoch, 13. Mai, als Podcast auf der Internetseite www.voehringen-evangelisch.de zu finden sein. Gestaltet wird das Abendgebet von der Chorgruppe „Chor & More“, eine Formation der evangelischen Gemeinde. Das Thema heißt „In der Nacht weicht die Dunkelheit.“

„Es ist unter strenger Einhaltung der Hygieneregeln aufgenommen und zusammengefügt worden“, versichert Kratschmann. „Aber wir hoffen, dass es bald wieder möglich sein wird, das gemeinsame Abendgebet auch zusammen im Gotteshaus feiern zu können.“ (ub)

