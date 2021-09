Betlinshauser wollen auf beleuchteten Pfaden in die Stadt radeln

Plus Zur ersten Bürgerversammlung kommen 40 Interessierte ins Vereinsheim Betlinshausen. Was die Bürgerinnen und Bürger von der Stadtverwaltung wissen wollen.

Im kleinsten Illertisser Stadtteil Betlinshausen – der allerdings auch schon 1116 Einwohner zählt – hat für Rathauschef Jürgen Eisen die Runde der Bürgerversammlungen begonnen. Die Wünsche schienen überschaubar, nach dem offiziellen Teil hatten etliche der 40 Besucher doch noch persönlichen Redebedarf bei der Verwaltung anzumelden.