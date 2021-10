Betlinshausen

vor 12 Min.

In Betlinshausen entsteht ein neuer Spielplatz zum Thema "Baustelle"

Im Illertisser Ortsteil Betlinshausen wird der Spieplatz am Vereinsheim erneuert. Michael Kremmeter (links) und Michael Kienast vom Bauhof legen den Grundriss für ein neues Haus zum Spielen.

Plus In Illertissen entsteht ein neuer Abenteuerspielplatz. Dieser soll Kindern unter dem Motto "Baustelle" Spaß bereiten. Wieso das Projekt besonders ist.

Von Maximilian Sonntag

Zugegeben: Ein Lastwagen mit Ladekran, ein Bagger, ein Bauwagen und ein halbfertiges Haus verortet vermutlich jeder zunächst auf einer großen Baustelle – eigentlich kein Spielplatz. Ab Mitte November sollen Kinder am Vereinsheim in Betlinshausen aber genau mit solchen Gegenständen spielen können. Der Bauhof der Stadt Illertissen hat mit der Umsetzung dieses Projekt am Mittwoch begonnen. Einige Besonderheiten bringt die Aktion mit sich.

