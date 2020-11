vor 47 Min.

Betonmauer kommt weg: Mühlbach in Vöhringen soll schöner werden

Gebaut wird ohnehin: Daher kam vor wenigen Monaten die Idee auf, den Mühlbach an dieser Baustelle mit Flussbausteinen zu renaturieren.

Plus Der Vöhringer Bauausschuss stimmt Renaturierung eines Abschnitts zu. Der Umbau macht den Mühlbach nicht nur schöner - auch Tiere profitieren davon.

Von Ursula Katharina Balken

Der Mühlbach, der sich durch Vöhringen schlängelt, ist für die Stadt gestalterisch ein wahres Juwel. Man muss es nur aufpolieren, damit es wieder glänzen kann, wie dies schon partiell geschehen ist. Ein gutes Beispiel dafür ist der Abschnitt zwischen Kirche und Realschule. Jetzt ist das Teilstück entlang der Bachgasse im Visier der Stadt.

In Richtung Realschule soll ein Bereich des Mühlbaches renaturiert werden

Dort soll der Bereich von der Brücke Richtung Realschule renaturiert werden. Die von Timo Söhner aus dem Bauamt ausgearbeitete Planung stieß im Bauausschuss einhellig auf Zustimmung.

Unstimmigkeiten bei Vorlage der ersten Planung wurden nach Gesprächen mit der Volksbank ausgeräumt. Die neue Lösung sieht wie folgt aus: Die betonierte Mauer, die den Bach einfasst, die Ufer stabilisiert, aber dem Gewässer auch eine gewisse optische Sterilität verleiht, wird entfernt und durch Flussbausteine ersetzt. Söhner begründete diese Maßnahme mit dem Hinweis, dass durch diese Bauweise Fischen Unterschlupfmöglichkeit geboten und kleinen im Wasser lebenden Tieren Lebensraum gegeben wird. Zwischen den Steinen können sich Pflanzen ansiedeln. Die Bäume am Uferrand entlang der Bachgasse bleiben stehen, zusätzlich gepflanzte Sträucher werten die Uferböschung noch auf.

Das ist der Plan, nach dem der Mühlbach renaturiert wird. Die Betonwände seitlich werden durch Flussbausteine ersetzt.

Das Grundstück stellt die Volks- und Raiffeisenbank in Vöhringen kostenlos zur Verfügung

Das Grundstück für die Renaturierung des Mühlbachs wird von der Volks- und Raiffeisenbank kostenfrei zur Verfügung gestellt, die Gestaltung des Bachs im Uferbereich fällt in die Zuständigkeit der Stadt. Für das Bauamt gab es von den Ausschussmitgliedern einhellig Lob für die Planung.

Dem schloss sich Bürgermeister Michael Neher an und bezog in das Engagement auch die Volksbank mit ein, sprach von einer „guten Zusammenarbeit“ zwischen Geldinstitut und Stadt. Überhaupt sieht Neher in dem heranwachsenden Neubau der Volksbank eine wesentliche Aufwertung des städtischen Erscheinungsbildes, das Vöhringen nur guttut.

Lesen Sie auch:

Themen folgen