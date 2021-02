vor 2 Min.

Betriebsunfall in Weißenhorn: Arbeiter erleidet Gesichtsverbrennungen

Bei Schweißarbeiten in einer Firma in Weißenhorn hat sich ein Mann schwer verletzt. Er wurde mit dem Rettungshubschrauber in eine Klinik gebracht.

Ein schwerer Betriebsunfall hat sich am Dienstagnachmittag in einer Firma im Gewerbegebiet von Weißenhorn ereignet. Ein 21-jähriger Arbeiter war dort nach Angaben der Polizei mit Schweißarbeiten an einer großen Maschine beschäftigt. Aus bislang noch unklarer Ursache schlug ihm plötzlich eine Stichflamme entgegen. Dabei erlitt der Mann schwere Verbrennungen im Gesicht und an den Augen.

Die Ermittlungen zur Ursache des Unfalls in Weißenhorn dauern noch an

Wie die Polizei weiter mitteilt, bestand für den Arbeiter keine Lebensgefahr. Nach ersten Erkenntnissen hatte der 21-Jährige die vorgeschriebene Schutzausrüstung, zu der unter anderem eine Schutzbrille und eine Atemmaske gehören, getragen. Der Verletzte wurde mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik gebracht. Die Ermittlungen zur genauen Ursache dauern noch an. (AZ)

