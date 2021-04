Betrug im Unterallgäu: Fakeshop bietet Antigen-Schnelltests an

Eine Apotheke im Unterallgäu ist einer Betrugsmasche aufgesessen. Es ging um Corona-Schnelltests, die online angeboten wurden.

Der Betreiber einer Apotheke im Unterallgäu ist auf einen sogenannten Fakeshop im Internet hereingefallen. Nun ermittelt die Polizei in dem Betrugsfall. Bereits Ende März wurden dem Apotheke per E-Mail Antigen-Schnelltests einer bestimmten Marke angeboten, die generell schnell vergriffen sind. Nach der Bestellung von 200 Stück und einer Vorkasse von mehr als 1.000 Euro, brach der Kontakt zum Anbieter ab.

Die Polizei gibt Tipps zu Bestellungen im Internet

Die Polizei rät, vor Bestellungen im Internet Hintergrundinformationen über den Anbieter einzuholen und Plausibilitäten zu überprüfen. Kann zum Beispiel kein persönlicher oder telefonischer Kontakt hergestellt werden, fehlt auf der Homepage ein Impressum und führen Recherchen im Internet zu fragwürdigen und verdächtigen Anhaltspunkten, sollten keinesfalls Bestellungen per Vorkasse getätigt werden. Am besten sei es, so die Polizei, diesen Anbieter dann sofort zu meiden. Im Zweifelsfall kann die zuständige Polizeidienststelle kontaktiert werden (AZ)

