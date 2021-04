Betrunkene Radlerin stürzt in Vöhringen und verletzt sich

Ohne Fremdeinwirkung kommt eine 35-jährige Frau in Vöhringen mit ihrem Rad zu Fall. Gegen sie wird ein Strafverfahren eingeleitet.

Mittelschwere Verletzungen hat sich am Sonntagnachmittag eine Radfahrerin in Vöhringen zugezogen. Die Frau war auf dem Radweg der Illertaltangente in nördlicher Richtung unterwegs und stürzte ohne Fremdeinwirkung. Dem Polizeibericht zufolge hatte sie zuvor Alkohol getrunken. Die 35-Jährige musste nach dem Unfall in ein Krankenhaus gebracht werden.

Unfall in Vöhringen: Die Polizeibeamten nahmen Alkoholgeruch bei der Radfahrerin wahr

Im Zuge der Unfallaufnahme, so teilt die Polizei mit, nahmen die Beamten Alkoholgeruch wahr. Ein Atemalkoholtest bestätigte den Verdacht, dass die Frau getrunken hatte. Gegen die 35-Jährige wurde deshalb ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr eingeleitet. Zur Beweissicherung erfolgte eine Blutentnahme. (AZ)

Lesen Sie dazu auch: