15:00 Uhr

Betrunkene machen am Gumpigen Donnerstag Ärger

Auch die Bereitschaftspolizei war am Donnerstagabend und in der Nacht auf Freitag im Einsatz.

Insgesamt 7500 Menschen haben nach Angaben der Polizei in Weißenhorn gefeiert. Immer wieder waren die Einsatzkräfte gefordert.

Um die 7500 Menschen haben nach Angaben der Polizeiinspektion ausgelassen den Weiberfasching in Weißenhorn gefeiert. Wie in den Vorjahren wurden die örtlichen Beamten von Einsatzkräften der Bereitschaftspolizei unterstützt. Trotz der guten Stimmung und intensiven Jugendschutzkontrollen waren die Ordnungshüter dem Polizeibericht zufolge im Laufe des Abends und in der Nacht immer wieder gefordert.

Ein Wetterumschwung hatte glücklicherweise keine gravierenden Folgen: Gegen 1 Uhr setzte laut Polizei Regen ein, ab 2 Uhr kam kurzzeitig ein stürmischer Wind auf, sodass Sicherheitskräfte mehrere Zelte und Pavillons räumen mussten. Witterungsbedingte Personen- oder Sachschäden sind der Polizei aber nicht bekannt.

30 Bilder Fasnachter verwandeln die Weißenhorner Innenstadt in eine Partymeile Bild: Andreas Brücken

Zu einem Gerangel zwischen einem jungen Ladendieb und dem Leiter eines Verbrauchermarkts kam es bereits am frühen Abend. Auf seine Tat angesprochen, reagierte der 18-Jährige nach Angaben der Polizei sofort aggressiv. Durch couragiertes Eingreifen zweier Passanten konnte der Heranwachsende bis zum Eintreffen der Polizei festgehalten werden. Die Beamten nahmen ihn vorübergehend fest.

Ein 59-Jähriger wollte eine Taxifahrt nicht bezahlen

Gegen 20.20 Uhr fiel ein stark betrunkener Jugendlicher auf. Ein Test ergab einen Wert von mehr als zwei Promille. Polizisten nahmen den 17-Jährigen in Gewahrsam und riefen seine Mutter an. Die Frau wollte ihren Sohn bei der Dienststelle abholen. Während der Fahrt dorthin und auch danach beleidigte der Jugendliche mehrere Polizeibeamte mit übelsten Beschimpfungen, weshalb gegen den 17-Jährigen Ermittlungen eingeleitet wurden.

Kurz darauf bekam es die Polizei mit einem Fahrgast zu tun, der das Taxi nicht bezahlen wollte. Der Taxifahrer berichtete, dass der Mann nach Ankunft bei der Faschingsveranstaltung sofort aus dem Auto gesprungen sei, ohne die fälligen knapp 30 Euro zu bezahlen. Aufmerksame Zeugen erkannten den Flüchtigen etwas später auf der Faschingsveranstaltung und riefen die Polizei. Gegen den 59-Jährigen wird nun strafrechtlich ermittelt.

Auf dem Weg in die Altstadt gerieten gegen 21.30 Uhr zwei Personengruppen in der Kaiser-Karl-Straße aneinander. Der Grund dafür ist bislang unklar. Ein 26 Jahre alter Mann verletzte einen 24-Jährigen mit einem Schlag ins Gesicht. Der Kontrahent wiederum schlug dem Angreifer seitlich gegen den Kopf, wodurch es aber nach bisherigem Ermittlungsstand zu keinen Verletzungen kam. Beide Personen waren schon vor dem Besuch der Faschingsveranstaltung erheblich betrunken, es wurden Atemalkoholwerte zwischen 1,3 und 1,5 Promille gemessen. Die hinzugerufenen Einsatzkräfte konnten den Streit beenden.

Aggressiver Gast in Imbissbude

Gegen 2.20 Uhr wurden am Hauptplatz zwei Männer, 48 und 23 Jahre alt, handgreiflich. Der 23-Jährige schubste seinen Kontrahenten zur Seite, wodurch dieser das Gleichgewicht verlor und zu Boden fiel. Dabei zog sich der 48-Jährige eine Wunde am Kopf zu, die jedoch nicht medizinisch behandelt werden musste. Bei dem Täter wurde ein Alkoholwert von 2,3 Promille gemessen, der Geschädigte hatte 3,5 Promille intus. Nach dem Streit fuhr der 48-Jährige mit dem Taxi nach Hause. Weil er um 3.45 jedoch wieder in der Altstadt anzutreffen war, erteilte die Polizei dem völlig uneinsichtigen Mann einen Platzverweis.

Gegen 3.20 Uhr wurden Beamte zu einem Imbissladen gerufen. Dort hatte ein Gast einen anderen offenbar völlig grundlos aufgefordert, das Lokal zu verlassen. Weil der 24-Jährige nicht darauf einging, schlug ihm der bislang unbekannte andere Mann mit der flachen Hand gegen die linke Wange, anschließend flüchtete der Täter. Aufgrund von Zeugenaussagen seien bereits vielversprechende Ermittlungsansätze vorhanden, die zur Identifizierung des Täters führen könnten, teilt die Polizei mit. (az)

Weitere Artikel aus Weißenhorn lesen Sie hier:

Themen folgen