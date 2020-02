14:45 Uhr

Betrunkene randalieren in der Illertisser Innenstadt

In der Nacht zum Samstag randalierten zwei Betrunkene in Illertissen.

Betrunkene werfen auf dem Marktplatz Blumenkübel um. Ein Anwohner soll daraufhin einen der Randalierer verletzt haben. Die Polizei ermittelt und sucht Zeugen.

Zwei betrunkene Männer sind in den frühen Morgenstunden des Samstages randalierend über den Marktplatz in Illertissen gezogen. Dabei warfen sie Blumenkübel um. Ein Anwohner beobachtete um 04:45 Uhr die Szene und sprach die Männer deswegen an. Der 21-Jährige und der 30-Jährige flohen. Die inzwischen verständigte Polizei fand die beiden nach kurzer Fahndung im Stadtgebiet. Einer der zwei stark alkoholisierten Männer gab an, dass er von dem Anwohner mit einem bisher unbekannten Gegenstand ins Gesicht geschlagen worden sei.

Die Männer wurden zur Dienststelle gefahren, wo einem der beiden plötzlich unwohl wurde. Bis der Rettungsdienst eintraf war, waren die beiden Betrunkenen im Vorraum eingeschlafen. Sie wurden, wie die Polizei mitteilt, "sanft" geweckt. Einer kam ins Krankenhaus, der andere konnte zu Fuß nach Hause gehen. Der bisher bekannte Sachschaden beläuft sich auf etwa 100 Euro. Gegen die zwei Männer wird wegen Sachbeschädigung und gegen den Anwohner wegen gefährlicher Körperverletzung ermittelt. Zeugen des Vorfalls sollen sich bei der Polizei Illertissen unter der Telefonnummer 07303/96510 melden. (az)

Lesen sie aus dem aktuellen Polizeibericht außerdem:

Themen folgen