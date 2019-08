20.08.2019

Betrunkene rastet in Vöhringen aus und tritt gegen Auto

In Vöhringen ist eine 28-Jährige vollkommen ausgerastet und hat das Auto ihres Ex-Freundes beschädigt.

Sie tritt gegen das Auto ihres Ex-Freundes und bewirft es mit Steinen: Eine 28-Jährige hatte in Vöhringen einen Wutausbruch. Die Polizei musste einschreiten.

Eine 28-jährige Frau ist am Montagabend gegen 17.30 Uhr vollkommen ausgerastet. Wie die Polizei mitteilt, trat sie ohne erkennbaren Grund mit dem Fuß gegen das Auto ihres Ex-Freundes und bewarf den Wagen mit Steinen. Der Vorfall ereignete sich in der Illerzeller Straße in Vöhringen.

Polizei kann schreiende Frau nicht beruhigen

Die hinzugerufene Polizeistreife konnte die laut schreiende Frau nicht beruhigen. Sie musste in Polizeigewahrsam genommen werden. Ein später durchgeführter Alkoholtest ergab, dass die 28-Jährige über 2,5 Promille Alkohol im Blut hatte. Der angerichtete Schaden am Auto beläuft sich auf rund 1.500 Euro. (az)

Weitere Nachrichten aus der Region lesen Sie hier:

Themen Folgen