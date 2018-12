19:00 Uhr

Betrunkener Autofahrer prallt in Gartenzaun und flüchtet

Ein Unfall mit fünf beteiligten Autos hat sich am Mittwochabend in Landsberg ereignet.

Nach einem Zusammenstoß am späten Freitagabend ist der Verursacher in Kadeltshofen geflüchtet. Doch er ließ eine Spur zurück.

Am späten Freitagabend hat ein 27-jähriger Autofahrer im Pfaffenhofer Ortsteil Kadeltshofen einen Gartenzaun gerammt. Danach flüchtete der Mann - ließ aber eine Spur am Tatort zurück. So konnte die Polizei ihn finden. Der Grund für die Flucht war denn auch schnell klar.

Zaun in Kadeltshofen wird schwer beschädigt

Am Zaun war bei dem "Crash" ein Schaden in Höhe von rund 2000 Euro entstanden. Das vordere Kennzeichen des Unfallverursachers blieb an der Unfallstelle zurück. Bei der anschließenden Überprüfung an der Halteranschrift stellten die Polizeibeamten Alkoholgeruch bei dem 27-Jährigen fest. Ein Test ergab einen Wert von über 1,1 Promille. Daraufhin wurde eine Blutentnahme durchgeführt und der Führerschein des Fahrers sichergestellt, teilt die Polizei weiter mit. der Fahrer wird sich wohl auf eine empfindliche Strafe gefasst machen müssen. (az)

