Betrunkener Autofahrer verursacht Unfall in Kellmünz

Ein Auto kommt in Kellmünz von der Fahrbahn ab und touchiert ein Verkehrsschild. Der Fahrer gibt zunächst vor, nicht am Unfall beteiligt gewesen zu sein.

Erst fuhr er gegen einen Verkehrsschild, dann versuchte er, über seine Unfallbeteiligung hinwegzutäuschen. Weil der Autofahrer betrunken war, hat die Polizei seinen Führerschein sichergestellt.

Unfall in Kellmünz: Die Polizei Illertissen sucht Zeugen

Am Freitagabend gegen 18.30 Uhr, so teilt die Polizei mit, befuhr ein 39-Jähriger mit seinem BMW die Illertalstraße in Kellmünz. Beim Einfahren auf die Staatsstraße 2031 kam er nach rechts von der Fahrbahn ab und touchierte ein Verkehrsschild. Dass er zunächst seine Unfallbeteiligung vergeben wollte, hatte dem Polizeibericht zufolge folgenden Grund: Der Mann hatte laut Alkoholtest mehr als ein Promille Alkohol intus.

Bei dem 39-Jährigen wurde eine Blutentnahme angeordnet, sein Führerschein wurde sichergestellt. Zeugen, die den Unfall beobachtet haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07303/9651-0 mit der Polizeiinspektion Illertissen in Verbindung zu setzen. (AZ)

