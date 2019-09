12:50 Uhr

Betrunkener Fahrer verursacht Unfall in Bellenberg

Ein Autofahrer bremste zu spät und fuhr auf ein anderes Auto auf. Bei der Unfallaufnahme stellte sich heraus: Der Mann saß betrunken hinterm Steuer.

Ein 32-jähriger Autofahrer war am Dienstagabend auf der Ulmer Straße in Bellenberg in nördliche Richtung unterwegs. Als vor ihm ein anderes Auto verkehrsbedingt bremsen musste, erkannte der Mann die Situation zu spät und fuhr auf das Auto auf. Wie die Polizei mitteilt, wurde bei dem Unfall niemand verletzt. Es entstand ein Sachschaden von etwa 8.000 Euro.

Fahrer sitzt mit 0,5 Promille am Steuer

Während der Unfallaufnahme stellten die Beamten bei dem Unfallverursacher Alkoholgeruch fest. Ein Test bestätigte den Verdacht: Der Fahrer saß mit 0,5 Promille am Steuer. Weil er den Unfall verursacht hatte, ermittelt die Polizei nun wegen Gefährdung des Straßenverkehrs.

