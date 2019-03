15:00 Uhr

Betrunkener Jugendlicher war mit Waffe unterwegs

In Bellenberg ist ein betrunkener Jugendlicher mit einem verbotenem Messer erwischt worden.

In Bellenberg ist den Mitarbeiterin eines Supermarktes ein betrunkener Teenager aufgefallen - er hatte eine Waffe dabei.

Mitarbeitern eines Bellenberger Supermarktes an der Ulmer Straße ist am Donnerstagabend ein betrunkener Jugendlicher aufgefallen. Später stellte sich bei der polizeilichen Kontrolle heraus, dass der Teenager ein sogenanntes Einhandmesser dabei hatte. Diese Waffe darf in der Öffentlichkeit nur mit berechtigtem Interesse geführt werden, zum Beispiel im Rahmen der Berufsausübung.

15-Jähriger muss vom Rettungsdienst abgeholt werden

Dieses konnte der 15-Jährige nicht vorweisen. Während der Gespräche mit den Polizisten verschlechterte sich der gesundheitliche Zustand des Betrunkenen. Er wurde dem Rettungsdienst übergeben. Den 15-Jährigen erwartet nun eine Anzeige. Das Messer wurde sichergestellt. (az)

Frau fährt in Filzingen gegen Auto und flüchtet

