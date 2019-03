vor 5 Min.

Betrunkener Mann verletzt Polizisten in Vöhringen

Ein Betrunkener hat einen Polizisten in Vöhringen verletzt.

Ein 34-Jähriger torkelt pöbelnd durch die Illertstadt und wehrt sich später gegen Polizisten.

Ein betrunkener Mann hat am Mittwochabend einen Polizisten verletzt. Nach Angaben der Ordnungshüter war der berauschte 34-Jährige in Vöhringen an der Ulmer Straße unterwegs. Passanten meldeten, dass er dort torkeln und andere Menschen anpöbeln würde.

Betrunkener in Vöhringen: Gegen die Polizisten wehrt er sich

Eine Polizeistreife griff den 34-Jährigen auf, der mit mehr als zwei Promille Alkohol im Blut durch Vöhringen lief. Er sollte in Polizeigewahrsam genommen werden, wehrte sich aber erheblich gegen die Polizisten, die ihn ins Auto bringen wollten. Einen von ihnen verletzte er leicht durch einen Kopfstoß. Auch der Streifenwagen wurde beschädigt. Der Mann blieb unverletzt und musste die Nacht im Arrest verbringen. (az)

