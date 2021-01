vor 5 Min.

Betrunkener Senior fährt mit dem Fahrrad gegen ein Auto

Weil er mit rund einem Promille Alkohol im Blut mit seinem Fahrrad ein parkendes Auto beschädigt hat, wird ein Senior wegen Trunkenheit im Verkehr angezeigt.

Am Sonntagmittag ist es in der Auer Straße in Illertissen zu einem Verkehrsunfall gekommen. Ein 74-jähriger Fahrradfahrer hatte alleinbeteiligt ein ordnungsgemäß geparktes Auto angefahren. Wie die Polizei mitteilt, konnten die verständigten Streifenbeamten bei der Unfallaufnahme eine erhebliche Alkoholisierung bei dem Senior feststellen.

Der Radfahrer hat mehr als ein Promille Alkohol im Blut

Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von deutlich über einem Promille. Zur Beweissicherung erfolgte eine Blutentnahme. Es entstand ein Sachschaden von geschätzten 200 Euro. Den 74-Jährigen erwartet ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr. (az)

