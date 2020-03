16.03.2020

Betrunkener belästigt Kinder auf Spielplatz

48-Jähriger greift auch Weißenhorner Polizeibeamte an

Zu einer körperlichen Auseinandersetzung ist es in den Nachmittagsstunden des 14. März auf einem Spielplatz in Weißenhorn gekommen. Nach Angaben der Polizei waren gegen 16.45 Uhr ein 48-Jähriger und sein 42-jähriger Begleiter auf dem Kinderspielplatz in der Reichenbacher Straße. Der 48-Jährige, welcher zu diesem Zeitpunkt erheblich alkoholisiert war, ging zu zwei Kindern, welche auf einer Wippe saßen und belästigte diese beim Spielen. Der 31-jährige Vater der Kinder bat den 48-Jährigen, dies zu unterlassen und sich zu entfernen. Der 48-Jährige zeigte keine Einsicht und versuchte den Vater der Kinder zu schlagen, berichtet die Polizei.

Nach dem Eintreffen der Polizeibeamten wurde dem 48-Jährigen und seinem 42-jährigen Begleiter ein Platzverweis ausgesprochen. Diesem wollte der 48-Jährige jedoch keine Folge leisten. Stattdessen versuchte er, die eingesetzten Beamten körperlich anzugreifen. Zur Abwehr des Angriffs mussten die Beamten ein Reizstoffsprühgerät gegen den Angreifer einsetzen, heißt es im Polizeibericht. Anschließend wurde der 48-Jährige zu Boden gebracht und gefesselt.

Nach kurzer Behandlung durch den Rettungsdienst wurde der Mann in Gewahrsam genommen. Bei der Verbringung in die Zelle leistete er massiven Widerstand gegen die eingesetzten Beamten. Keiner der Beteiligten wurde bei dem Vorfall verletzt, heißt es seitens der Polizei. (az)

