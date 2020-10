vor 48 Min.

Betrunkener beleidigt Frau im Zug nach Illertissen

Im Zug zwischen Neu-Ulm und Illertissen beleidigt ein Mann eine Passantin und filmt sie ungefragt. Im Rucksack hat er ein verbotenes Messer dabei.

Am Montagabend ist eine Streife der Polizei Illertissen zum Bahnhof Vöhringen beordert worden. Ein 36-jähriger Mann war im Zug gegenüber einer Passantin ausfallend geworden. Laut Polizei hörte der Verdächtige laute Musik in der Regionalbahn von Neu-Ulm nach Illertissen. Als ihn eine Frau darum bat, seine Musik leiser zu stellen, betitelte der angetrunkene 36-Jährige die Passantin mit diversen Beleidigungen. Außerdem zückte er sein Smartphone und filmte die Frau ungefragt. Das Video stellte der Mann dann ins Internet. Da der Mann auch keinen Mund-Nasen-Schutz trug, musste er am Bahnhof Vöhringen den Zug verlassen. Bei einer Durchsuchung fanden die Polizeibeamten im Rucksack des Mannes ein verbotenes Einhandmesser. Den Mann erwartet nun ein Strafverfahren wegen einer Vielzahl von Verstößen. (az)

