vor 34 Min.

Betrunkener macht Rettungsdienst und Polizei zu schaffen

Als die Polizei in Illertissen den Betrunkenen in Gewahrsam nehmen wollte, leistete er Widerstand. Die Beamten fesselten ihn.

Ein Bekannter lehnt es ab, sich um den 25-Jährigen zu kümmern. Dieser leistet erheblichen Widerstand, als ihn Beamte auf die Dienststelle bringen wollen.

Ein erheblich betrunkener Mann hat am Sonntagvormittag in Illertissen nicht nur einen Bekannten verärgert, sondern auch den Rettungsdienst und die Polizei beschäftigt. Dem Polizeibericht zufolge hatte der 25-Jährige in der Wohnung seines Bekannten Alkohol konsumiert und sich deshalb in dessen Wohnzimmer übergeben.

Der Kumpel rief deswegen den Rettungsdienst, doch der 25-Jährige wollte sich von den Sanitätern nicht behandeln lassen. Auch gegenüber einer ebenfalls verständigten Polizeistreife zeigte sich der Mann völlig unkooperativ. Da kein medizinischer Notfall vorlag, sollte der Betrunkene nach Hause gehen. Allerdings konnten keine Aufsichtspersonen verständigt werden. Zudem lehnte es der Bekannte ab, die weitere Verantwortung für seinen Kumpel zu übernehmen.

Der Mann musste seinen Rausch in der Arrestzelle ausschlafen

Letztendlich nahmen die Polizisten den Mann in Gewahrsam. Auf dem Weg zum Streifenwagen leistete der 25-jährige Widerstand gegen seine Mitnahme. Die Beamten brachten ihn deshalb zu Boden und fesselten ihn. Ein Richter bestätigte wenig später die Ingewahrsamnahme.

Der 25-jährige musste seinen Rausch in der Arrestzelle ausschlafen und wurde am frühen Sonntagabend wieder entlassen. Ihn erwartet nun ein Strafverfahren wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte. (az)

