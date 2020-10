vor 18 Min.

Betrunkener pöbelt in Vöhringen

Ein 22-Jähriger beleidigt andere Restaurant-Gäste und Polizisten. Er muss die Nacht in einer Zelle verbringen

Am Dienstagabend hat ein Betrunkener Gäste in einem Vöhringer Lokal beleidigt. Der Mann betrat im bereits angetrunkenen Zustand eine Gaststätte in der Memminger Straße. Er bestellte ein Bier und fing nach einiger Zeit ohne erkennbaren Grund an, die anwesenden Gäste zu belästigen. Er schwenkte mit der Bierflasche vor den Leuten umher und beleidigte diese.

Der 22-Jährige wollte dann noch ein Bier bestellen, was der Wirt aufgrund des Verhaltens allerdings verweigerte. Er wurde des Lokals verwiesen, was den Mann jedoch nicht interessierte. Deshalb verständigte der Wirt die Polizei. Gegenüber den Polizisten zeigte sich der Mann ebenso wenig einsichtig und verweigerte einen Atemalkoholtest. Dem amtlich erteilten Platzverweis kam er nicht nach. Außerdem beleidigte der Mann die Beamten mehrfach.

Da der Mann sich nicht beruhigen ließ, nahmen die Beamten ihn in Gewahrsam, wozu er aufgrund seiner Aggressivität laut Polizei gefesselt werden musste. Der 22-Jährige verbrachte die Nacht in der Ausnüchterungszelle. Auf der Dienststelle gingen die Beleidigungen gegenüber den Beamten einige Zeit weiter. Die Polizisten leiteten ein Strafverfahren ein. Der Mann durfte am Morgen die Polizeidienststelle wieder verlassen. (az)

