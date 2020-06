vor 7 Min.

Betrunkener rammt Lastwagen an Rastanlage Illertal-Ost

Ein Lastwagenfahrer hat am Samstag einen Sachschaden in Höhe von 5000 Euro verursacht. Nicht nur deshalb muss er mit Konsequenzen rechnen.

Ein betrunkener Lastwagenfahrer hat am Samstagnachmittag im Bereich der Rastanlage Illertal-Ost an der A 7 für Aufruhr gesorgt. Laut Polizei fuhr der 44-Jährige dort zunächst rückwärts gegen einen geparkten Sattelzug, dann wieder einige Meter vorwärts, stoppte kurz und rangierte erneut rückwärts gegen das andere Fahrzeug. An beiden Lastwagen entstand ein Sachschaden in Höhe von insgesamt 5000 Euro.

Als eine Streife der Autobahnpolizei Memmingen eintraf, öffnete der Fahrer zunächst sein Führerhaus nicht. Nach einiger Zeit konnten die Beamten den stark betrunkenen Mann zum Aussteigen bewegen. Ein Atemalkoholtest war nicht möglich und so wurde eine Blutentnahme auf der Polizeidienststelle durchgeführt. Hierbei bedrohte und beleidigte der bulgarische Staatsangehörige die Polizisten auch noch. (az)

