vor 1 Min.

Betrunkener schlägt in Babenhausen mit Heckenschere zu

Eine nicht in Betrieb befindliche Heckenschere wurde in Babenhausen zur Waffe.

Zwei Männer sind in Babenhausen in einen handfesten Streit geraten. Einen erwartet nun eine Anzeige wegen gefährlicher Körperverletzung.

Mit einer Heckenschere hat ein Mann am Donnerstagabend in Babenhausen auf einen anderen eingeschlagen. Auslöser der handfesten Auseinandersetzung waren offenbar Geldstreitigkeiten.

Wie die Polizei mitteilt, gerieten die zwei Betrunkenen gegen 20 Uhr aneinander. In diesem Zuge schlug der Ältere, ein 59-Jähriger, mit einer nicht in Betrieb befindlichen Heckenschere mehrmals auf seinen 25-jährigen Kontrahenten ein. Dieser verletzte sich leicht und wurde in ein Krankenhaus gebracht.

Polizisten nahmen den 59-Jährigen in Gewahrsam. Er erhält nun eine Anzeige wegen gefährlicher Körperverletzung. (az)

