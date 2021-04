Betrunkener versucht in Vöhringen, einen Polizisten zu beißen

Ein 27-Jähriger fährt zunächst gegen einen Baum und flüchtet. Als die Polizei ihn findet, leistet er Widerstand.

Ein 27-Jähriger ist in der Nacht zum Samstag nach einem Unfall erst geflüchtet und hat später versucht, einen Polizisten zu beißen. Der Mann war gegen 2.20 Uhr in der Adalbert-Stifter-Straße offenbar ins Schleudern geraten und gegen einen Baum geprallt, der dadurch beschädigt wurde. Danach entfernte sich der zu diesem Zeitpunkt noch unbekannte Täter vom Unfallort.

Betrunkener Unfallfahrer wehrt sich gegen die Polizei

Im Rahmen der Fahndung konnte das vom Unfall beschädigte Auto aufgefunden und der 27-jährige Fahrer alkoholisiert angetroffen werden. Eine Blutentnahme musste laut Polizei durchgeführt werden, da mehrere Straftaten, unter anderem auch eine Trunkenheit im Verkehr, im Raum standen. Als der Mann zur Dienststelle gebracht wurde, versuchte er, einen Polizeibeamten zu beißen. Der Polizist blieb unverletzt. Weiter beleidigte der Betrunkene mehrere Beamte. Am seinem Fahrzeug und an dem Baum entstand ein Gesamtsachschaden in Höhe von rund 8500 Euro, schätzt die Polizei. Den 27-Jährigen erwarten nun mehrere Strafverfahren. (AZ)

