Betrunkener will Autos anhalten und bedroht Polizisten

Der 48-Jährige hustete die Beamten an und behauptete, mit dem Coronavirus infiziert zu sein.

Am späten Sonntagnachmittag hatten zwei Fußgänger in der Neu-Ulmer Ringstraße versucht, Autos anzuhalten. Verkehrsteilnehmer verständigten deshalb die Polizei. Als diese an dort ankam, waren der 48-jährige und der 40-jährige Fußgänger bereits in einen Streit mit zwei weiteren Verkehrsteilnehmern verwickelt. Die Beamten konnten verhindern, dass die Kontrahenten noch gewalttätig wurden.

Betrunkener bedroht Polizeibeamten mit dem Tod

Der 48-jährige Neu-Ulmer verhielt sich gegenüber den Polizisten durchgehend aggressiv, weshalb der alkoholisierte Mann zur Ausnüchterung in Gewahrsam genommen werden sollte. Auch dagegen versuchte er sich zu wehren. Auf der Fahrt im Streifenfahrzeug zum Polizeirevier beleidigte und bedrohte der 48-Jährige die Beamten sogar mit dem Tod. In der Ausnüchterungszelle hustete dieser dann bewusst in die Richtung mehrere Polizeibeamte und äußerte an „Corona“ infiziert zu sein. Durch die zuständige Jour-Staatsanwaltschaft wurde eine Blutentnahme zur Feststellung seines Blutalkoholgehalts angeordnet und von einer verständigten Ärztin durchgeführt. Nach seiner Ausnüchterung konnte der 48-Jährige wieder entlassen werden. Die Äußerung zu seiner Infektion revidierte der 48-Jährige im Nachgang.

Geschädigte sollen sich bei der Polizei melden

Neben einer Strafanzeige unter anderem wegen Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte erwartet den 48-Jährigen sowie seinen 40-jährigen Begleiter noch eine Ordnungswidrigkeitenanzeige wegen dem Verstoß gegen die geltende Ausgangsbeschränkung. Verkehrsteilnehmer, die durch das Verhalten der beiden Fußgänger im Bereich der Ringstraße behindert, gefährdet oder geschädigt wurden, sollen sich bei der Polizeiinspektion Neu-Ulm, Tel. 0731/8013-0, zu melden.

