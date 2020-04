Bewegender Abschied für ein Triumvirat in Bellenberg

Plus Drei Männer haben sich in den vergangenen 14 Monaten um die Bellenberger Amtsgeschäfte gekümmert. Jetzt gibt es einen großen Abschied.

Es war die finale Sitzung des Gemeinderates Bellenberg, in der nochmals um zukunftsweisende Entscheidungen gerungen wurde. Wie zu erwarten gab es auch eine Bilanz der geschäftsführenden Zweiten Bürgermeister der zurückliegenden 14 Monate, die die Vertretung der erkrankten Bürgermeisterin Simone Vogt-Keller ( CSU) übernommen hatten. Wie berichtet, hatten Kurt Bucher ( Freie Wähler) und nach dessen Rücktritt Wolfgang Schrapp (Freie Wähler) je sieben Monate die Amtsgeschäfte geführt. Dritter Bürgermeister Norbert Frank (CSU) fungierte als Konstante, der überleitete, vertrat oder zu Ende führte. Diese Ära geht nun zu Ende.

Wolfgang Schrapp war bis zum Ende hoch engagiert

Wolfgang Schrapp, 62 Jahre alt, war vom Ratsmitglied direkt zum Nachfolger Kurt Buchers gewählt worden. Mit der Erfahrung eines Kreisrates hatte er sich in die Arbeit gestürzt und dazugelernt. In dem Wissen, eine von Kurt Bucher bestens vorbereitete Vertretungsarbeit zu übernehmen, sei es ihm ein Anliegen gewesen, diese in der restlichen Amtszeit für Bellenberg zu einem guten Abschluss zu bringen. Gegenwärtig werde darüber entschieden, wie Bellenberg im Jahr 2050 dastehen könne. Sein Engagement war ihm anzumerken. Er sagte: „Die Aufgabe hat mich Kraft gekostet und mir Spaß gemacht. 25 Jahre früher wäre ich damit vielleicht Bürgermeister geworden.“ Er habe gelernt, dass viel an einen herangetragen werde, und erkannt, dass es gelte, die Möglichkeiten zur Gestaltung zu nützen.

Kurt Bucher hatte sogar seinen Ruhestand unterbrochen, um aktiv zu werden

Daraufhin gab er Kurt Bucher, 73 Jahre alt, das Wort. Um für Vogt-Keller die politischen Geschäfte aktiv zu übernehmen, hatte der Zweite Bürgermeister vor 14 Monaten seinen Ruhestand unterbrochen. Insgesamt bekleidete er das Amt des Stellvertreters sechs Jahre. Ihm war wichtig, die begonnenen Projekte der erkrankten Chefin in ihrem Sinne und zum Vorteil Bellenbergs fortzuführen. So hatte Bucher das Projekt Asylunterkunft in der Hammerschmiede erfolgreich abgeschlossen: Die Gemeinde hatte das Areal wieder verkauft, sodass dort nun Wohnraum entstehen kann. „Vieles ist in den 36 Jahren meiner Gemeinderatszugehörigkeit gelungen, manches nicht, etwa der vor 24 Jahren per Bürgerentscheid abgelehnte Rathausneubau“, holt der nun ganz aus dem Gremium scheidende Bucher aus. Es wurme ihn bis heute, den Bürgern kein behindertengerechtes Rathaus bieten zu können. Die Zeit in der Kommunalpolitik will er nicht missen: „Ich habe Berufe und Perspektiven vieler Menschen kennengelernt, das macht bescheiden.“

Norbert Frank hat einen Wunsch für das neue Gremium

Mit ihm verlässt Norbert Frank nach ebenfalls 36 Jahren das Gremium. Frank bekleidete zwölf Jahre das Amt des Dritten Bürgermeisters und fungierte gewissermaßen als Bindeglied zwischen den jeweils geschäftsführenden Bürgermeistern. In den zurückliegenden 14 Monaten hätten alle Verantwortlichen, auch die Verwaltung, eine gute und nicht immer einfache Arbeit geleistet. Das vertrauensvolle Miteinander und gegenseitige Abstimmen ohne Rivalitäten habe er sehr zu schätzen gewusst. Dem neuen Gremium trug er eine Art Vermächtnis auf: „Im Bellenberger Gemeinderat soll es wie bisher kein Parteiendenken geben und nur die Sache zum Wohl der Bürger zählen.“

