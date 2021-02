vor 32 Min.

Bewerberforum Illertissen gibt es jetzt zum Mitnehmen

Zum zehnten Mal will die Stadt Unternehmen und Abschlussschüler miteinander vernetzen. Das funktioniert sogar ohne Internetverbindung.

Wenn die Schülerinnen und Schüler coronabedingt nicht zum Bewerberforum der Stadt Illertissen kommen, dann kommt das Bewerberforum eben zu ihnen. Aus diesem Gedanken heraus entstand bei der Stadtverwaltung die Idee, den Infotermin "to go" zu organisieren.

Schon früh habe sich abgezeichnet, dass das Bewerberforum, das heuer sein zehntes Jubiläum gefeiert hätte, nicht stattfinden würde. Der zuständige Wirtschaftsförderer der Stadt Illertissen, Henning Tatje, hatte sich deshalb schon Ende des letzten Jahres Gedanken gemacht, wie er alternativ angehende Auszubildende und ausbildende Unternehmen zusammenbringen könnte.

Bewerberforum: Idee einer Online-Veranstaltung wurde verworfen

"Der erste Gedanke war natürlich, eine Online-Veranstaltung zu organisieren", so Tatje. Diese Idee wurde aber nach Rücksprache mit den teilnehmenden Schulen sowie den Betrieben schnell verworfen. "Wir wollten eine Alternative anbieten, die alle interessierten Jugendlichen ohne technische Hürden erreicht und haben uns so für ein Bewerberforum in gedruckter Form entschieden." Ein weiterer Vorteil: Die Schülerinnen und Schüler können die Broschüre jederzeit zur Hand nehmen, nachschlagen und auch im Austausch mit Eltern oder Freundinnen und Freunden nutzen.

Auf den 45 Seiten stellen potentielle Arbeitgeber aus der Region ihr Unternehmen und das Ausbildungsangebot vor. Erste Fragen werden direkt beantwortet und für alle weiteren ist der direkte Kontakt zum Ansprechpartner oder der Ansprechpartnerin gelistet.

Hier bekommen Schülerinnen und Schüler die Illertisser Broschüre

Die Schülerinnen und Schüler der höheren Jahrgänge von Real- und Mittelschule bekommen die Broschüre über die Schulen direkt zugestellt. Zudem ist das "Bewerberforum to go" auch im Rathaus erhältlich oder kann auf der Internetseite der Stadt heruntergeladen werden.

Monika Scherzer, Rektorin der Mittelschule, freut sich: "Ich denke, dass für unsere Schülerinnen und Schüler die Broschüre eine sehr große Unterstützung für die Berufsinformation und Berufswahl sein wird." Roswitha Nodin, Direktorin der Realschule stimmt ihrer Kollegin zu und ergänzt: "Die Broschüre ist für mich zugleich ein Hoffnungsschimmer auf bessere Zeiten und ein Signal für die junge Generation, dass das Leben trotz aller Beschränkungen weitergeht." (AZ)

Lesen Sie auch:

Themen folgen