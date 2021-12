Kindergarten in Biberach bietet "Weihnachtsmarkt in der Tüte" an

Der Kindergarten St. Sebastian in Biberach hat als Ersatz für den ausgefallenen Weihnachtsmarkt in Roggenburg eine Verkaufsaktion gestartet.

Die coronabedingte Absage des Roggenburger Weihnachtsmarktes 2021 war ein Schlag für viele Vereine und Privatpersonen, die sich auf Budenzauber und Verkaufseinnahmen gefreut hatten. Auch der Kindergarten St. Sebastian im Ortsteil Biberach wollte wieder auf dem Markt vertreten sein. Mit einer pfiffigen Idee reagiert die Einrichtung auf die Umstände und möchte so doch noch ein wenig Weihnachtsmarkt-Stimmung in die Haushalte bringen.

Seit einigen Tagen verkauft der Kindergarten den " Weihnachtsmarkt in der Tüte" an Eltern und Interessierte. Die Team-Mitglieder der Einrichtung haben Tüten mit den selbstgemachten Kleinigkeiten und weihnachtlichen Naschereien gepackt, die sie sonst in ihrem Los-Stand auf dem Markt als Preise herausgegeben hätten. Wer eine der Tüten erwirbt, kann sich beispielsweise über eine Packung Lebkuchen und selbstgebastelten Tischschmuck freuen.

Das Team des Kindergartens und der Elternbeirat wollten keine Lebensmittel wegwerfen

Wie die Kindergartenleiterin Brigitte Gonnermann berichtet, kam die Idee auf, als das Team und der Elternbeirat nach der Absage des Weihnachtsmarkts intensiv überlegten, was sie mit den bereits eingekauften Lebensmitteln tun sollten. Der "Weihnachtsmarkt in der Tüte" löse nun dieses Problem und generiere zusätzlich Einnahmen, die zu 100 Prozent den Kindern und der Einrichtung zugute kommen, sagt Gonnermann. Die Aktion biete auch einen kleinen Ersatz für die ausgefallene Veranstaltung auf dem Roggenburger Klosterhof. Die Leiterin hofft jedenfalls, den Bürgerinnen und Bürgern in Biberach und den umliegenden Orten eine kleine Weihnachtsfreude machen zu können.

Der "Weihnachtsmarkt in der Tüte" ist erhältlich bei der Tankstelle Hörtrich in Biberach sowie direkt im Kindergarten St. Sebastian, Sonnenstraße 5. Dieser ist telefonisch unter der Nummer 07300/921494 erreichbar. (AZ)

Lesen Sie dazu auch